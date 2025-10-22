Знаменитый американец назвал Рыбакину лучшей теннисисткой предстоящего сезона

Экс-первая ракетка мира и победитель US Open-2003, американский теннисист Энди Роддик высказался о лучших качествах казахстанки Елены Рыбакиной, подчеркивая мощную подачу, которая является главным ее оружием, сообщает Zakon.kz.

В частности, 43-летний ветеран мирового тенниса считает, что седьмая ракетка WTA-Тура в 2026 году покажет свои наивысшие достижения и будет одной из лучших на всех соревнованиях.

Об этом в одном из подкастов рассказал бывший рекордсмен по подачам Энди Роддик (249,4 км/ч).

"Когда Лена в хорошей форме, думаю, у нее лучшая подача в мире. Возможно, только Соболенко может с ней сравниться. Рыбакину отличает то, что она может попасть в любую из четырех точек на корте. На мой взгляд, в 2026 году она проведет просто выдающийся сезон". Энди Роддик

С другой стороны, американец отмечает, что у казахстанки текущий сезон сложился не совсем гладко.

"2025 год был хаотичным для нее по разным причинам: личным и из-за поиска тренеров. Кажется, что она отвлекалась на разные факторы. Но, когда в форме, ее остановить нелегко. Рыбакина хорошо выступала перед US Open, даже ставил на ее финал. Может быть, просто слишком впечатлен ее игрой, но она покажет себя именно в 2026 году". Энди Роддик

Что касается самой Рыбакиной, то она 23 октября начинает свое выступление на турнире WTA 500, который проходит на кортах Токио.

Сюда она приехала из китайского Нинбо, где выиграла свой юбилейный, 10-й карьерный титул в одиночном разряде.