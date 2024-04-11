Энди Роддик: Я был впечатлен выступлением Рыбакиной в Майами

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Роддик высказался о фаворитках Открытого чемпионата Франции. Победитель US Open 2003 уверен, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина способна побороться за титул предстоящего "Ролан Гаррос – 2024", сообщает Zakon.kz.

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Французский "Большой шлем" пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Легенда американского тенниса Энди Роддик отметил, что главное для четвертой ракетки мира Рыбакиной – это быть в форме.

"Я был впечатлен выступлением Рыбакиной в Майами. Она из тех игроков, результаты которых зависят от формы. Когда Елена в порядке, она показывает отличные результаты, а в противном случае рано вылетает. Но после того, как Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе и, по всей видимости, не играла в теннис в течение восьми дней между турнирами, она все равно смогла пробиться в финал в Майами, будучи неподготовленной. До Открытого чемпионата Франции еще много времени, и все будет зависеть от формы теннисисток, но я считаю Швентек главной фавориткой турнира. Рыбакина и Соболенко – теннисистки, которые способны доставить ей неприятности своим темпом и давлением, но другим придется провести много матчей на грунте, чтобы хотя бы попытаться навязать борьбу Иге на этом покрытии", – приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

На "Ролан Гаррос – 2023" Елена Рыбакина снялась с соревнований в третьем круге. Тогда она должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Но из-за вирусной болезни спортсменка отказалась выходить на корт перед самым стартом матча.

Ранее скандальный теннисист Ник Кирьос прокомментировал лидерство Елены Рыбакиной по эйсам в туре.