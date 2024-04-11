Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Энди Роддик: Я был впечатлен выступлением Рыбакиной в Майами

Энди Роддик высказался о фаворитках Открытого чемпионата Франции Фото: АТР
Бывший лидер мирового рейтинга Энди Роддик высказался о фаворитках Открытого чемпионата Франции. Победитель US Open 2003 уверен, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина способна побороться за титул предстоящего "Ролан Гаррос – 2024", сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Французский "Большой шлем" пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Легенда американского тенниса Энди Роддик отметил, что главное для четвертой ракетки мира Рыбакиной – это быть в форме.

"Я был впечатлен выступлением Рыбакиной в Майами. Она из тех игроков, результаты которых зависят от формы. Когда Елена в порядке, она показывает отличные результаты, а в противном случае рано вылетает. Но после того, как Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе и, по всей видимости, не играла в теннис в течение восьми дней между турнирами, она все равно смогла пробиться в финал в Майами, будучи неподготовленной. До Открытого чемпионата Франции еще много времени, и все будет зависеть от формы теннисисток, но я считаю Швентек главной фавориткой турнира. Рыбакина и Соболенко – теннисистки, которые способны доставить ей неприятности своим темпом и давлением, но другим придется провести много матчей на грунте, чтобы хотя бы попытаться навязать борьбу Иге на этом покрытии", – приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

На "Ролан Гаррос – 2023" Елена Рыбакина снялась с соревнований в третьем круге. Тогда она должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Но из-за вирусной болезни спортсменка отказалась выходить на корт перед самым стартом матча.

Ранее скандальный теннисист Ник Кирьос прокомментировал лидерство Елены Рыбакиной по эйсам в туре. 

Читайте также

Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира в Испании

Рафаэль Надаль провел первую тренировку на кортах Барселоны

Billie Jean King Cup Qualifiers: Анна Данилина откроет матч против Японии

Пахита Амири
Рыбакина Елена США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Billie Jean King Cup Qualifiers: Анна Данилина откроет матч против Японии
Billie Jean King Cup Qualifiers: Анна Данилина откроет матч против Японии
&quot;Металлург&quot; – &quot;Автомобилист&quot;: возвращение интриги в Кубке Гагарина
"Металлург" – "Автомобилист": возвращение интриги в Кубке Гагарина
Рафаэль Надаль провел первую тренировку на кортах Барселоны
Рафаэль Надаль провел первую тренировку на кортах Барселоны
Лига Чемпионов: кто в среду 10 апреля стал победителями матчей 1/4 финала
Лига чемпионов: кто 10 апреля стал победителем матчей 1/4 финала
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: