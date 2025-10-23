Рыбакина с победы начала свой поход на турнире в Токио

23 октября свой первый матч на турнире Toray Pan Pacific Open-2025 провела лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которая на старте обыграла представительницу Канады – Лейлу Фернандес, сообщает Zakon.kz.

Данный поединок сложился для казахстанки немного сложным только в первом сете, где Рыбакина была лучше только за счет одного брейка – 6:4.

Далее седьмая ракетка планеты удержала свое преимущество против 22-го номера рейтинга WTA – 6:3.

В итоге лидер женской сборной Казахстана за 1 час и 28 минут пробилась в четвертьфинал одиночного разряда на кортах Токио.

Следующей соперницей нашей теннисистки будет еще одна канадка – 19-летняя Виктория Мбоко, открытие нынешнего сезона и 23-ая ракетка мира.

Стоит подчеркнуть, что она уже сенсационно побеждала Рыбакину совсем недавно у себя на Родине. Тогда еще 18-летняя Мбоко не пустила казахстанку в финал канадского "Мастерса".

Также стоит заметить, если Елена 24 октября обыграет молодую соперницу, то гарантирует себе участие в Итоговом турнире года.