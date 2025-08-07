18-летняя Мбоко не пустила Рыбакину в финал канадского "Мастерса"

В ночь на 7 августа в канадском Монреале прошли полуфинальные матчи турнира WTA 1000, в одном из которых первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проиграла хозяйке кортов – Виктории Мбоко, сообщает Zakon.kz.

Эта неудача оставила лидера женской сборной Казахстана за бортом решающих баталий. 18-летняя Мбоко уступив стартовый сет 1:6, затем упорно зацепилась за победу в этом матче, за что была вскоре награждена двумя успешными сетами в свою пользу – 7:5, 7:6.

В итоге 85-ая ракетка мира не посмотрела на авторитет Рыбакиной и сама пробилась в финальную часть канадского "Мастерса", где сразится против экс-первой ракетки мира – Наоми Осака (Япония).

Нужно подчеркнуть, что Мбоко впервые в карьере сыграет в финале WTA-Тура. Плюс по итогам канадского турнира талантливая теннисистка дебютирует в топ-50 мирового рейтинга.

Что касаемо Рыбакиной, то она после Монреаля летит в Цинцинатти (США), где стартует со второго круга основной сетки.