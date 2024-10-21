Как отметят День республики в Алматы

25 октября в Казахстане отмечают День Республики. По всей стране пройдут различные мероприятия. Власти Алматы рассказали, какая культурная программа запланирована к государственному празднику в южной столице, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Алматы, в мегаполисе запланирован ряд культурных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Республики. В их числе концерты, спектакли, выставки, международный фестиваль, благотворительные представления и иппотерапия для детей с ограниченными возможностями.

В период празднования Дня Республики с 21 по 24 октября в Государственном театре кукол (ул. Пушкина, 63) пройдет II Международный фестиваль театров кукол Almaty Puppet Festival – 2024. "Артисты из Казахстана, Китая, Польши, Чехии, Болгарии, Грузии, Турции, Азербайджана, Узбекистана и России представят зрителям лучшие кукольные спектакли.

В 18:00 21 октября в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая (пр. Достык, 13) театр "Жаңа Ғасыр" представит постановку "Соңғы қоңырау".

22 октября в 16:00 в Театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный концерт "Атамекен – айбыным", посвященный Дню Республики. На сцене выступят деятель культуры РК, исполнительница традиционных песен Алма Аманжолова, эстрадная певица Марал Анарбек, певица Сандугаш Стамгазиева и др.

В этот же день в 18:00 ко Дню Республики члены Союза молодых художников РК представят свои картины, графические и акварельные работы, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства на выставке "Сағындырған әуендер-ай", которая пройдет в Almaty Gallery (Достык, 44).

"Там же артисты камерного оркестра исполнят знаменитые классические произведения и песни именитых классиков. Солировать оркестру будут заслуженный деятель РК, заслуженная артистка Узбекистана, оперная певица Джамиля Баспакова, также лауреаты международных конкурсов Олег Татамиров, Дамир Садуахасов и Диана Самыкенова". Акимат Алматы

23 октября в 12:00 в музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа пройдет концерт "Ақ жауын" с участием камерного оркестра.

В это же время в Казахском государственном цирке состоится благотворительное шоу "Тигр на слоне". На цирковое представление уже приглашены 1700 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также маломобильные группы горожан. На манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, клоуны, а также дрессированные слоны, голландские фризы и астраханские верблюды.

Основной торжественный концерт состоится 23 октября в 15:00 во Дворце Республики. В мероприятии примут участие такие звезды, как легендарный ансамбль "Дос-Мукасан", основатель группы A'Studio, продюсер и композитор Байгали Серкебаев, заслуженный деятель Республики Казахстана, лауреат государственной премии "Дарын", известный домбрист-кюйши Асылбек Енсепов и другие артисты. Вечером того же дня на открытой площадке перед метрополитеном на пересечении ул. Гоголя и Панфилова пройдет показательный Almaty Street Battle с патриотическими элементами между танцевальными командами города.

24 октября с 10:00 в музее Алматы будет работать выставка "Тарихи дерек – елдігімнің бастауы". В 11:00 на леваде Казгосцирка будет организована благотворительная акция – иппотерапия для детей с ограниченными возможностями. В 15:00 пройдет Марш патриотов с участием молодых казахстанцев, которые пронесут государственные флаги Казахстана по пр. Достык от ул. Казыбек би до пр. Абая. Шествие праздничной колонны завершится исполнением гимна перед Дворцом Республики.

В День Республики, 25 октября, в 11:00 на ВСК "Медеу" состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана. В мероприятии примет участие молодежь города, общественные деятели, депутаты маслихата Алматы и представители Ассамблеи народа Казахстана. В этот же день, в 11:00 в Мемориальном музее Нургисы Тлендиева состоится праздничное мероприятие "Өз елім".

Фото: акимат Алматы

Также праздничные мероприятия пройдут во всех районах города:

○ в Бостандыкском районе 22 октября в 10:00 пройдет торжественная церемония поднятия Государственного флага и праздничное мероприятие "Мәңгілік жаса, Қазақстаным" в Алматинской академии им. М. Есболатова;

○ в Ауэзовском районе 22 октября в 11:00 в Государственном академическом театре им. Н. Сац состоится патриотический праздничный концерт "Байтақ елім, Қазақстан". 24 октября в 15:30 в Алматинской республиканской школе "Жас Ұлан" им. Б. Момышұлы состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массовое исполнения гимна Казахстана;

○ в Алатауском районе 22 октября в 16:00 пройдет торжественное мероприятие ко Дню Республики в театре традиционного искусства "Алатау" (мкр. Нуркент, 6);

○ в Турксибском районе 23 октября в 11:00 в Доме школьников №7 (ул. Нурсая, 4а) состоится городской турнир по национальной игре "Тоғыз құмалақ", посвященный Дню Республики. В 19:00 в Республиканском академическом немецком драматическом театре (ул. Папанина, 70/1) пройдет концертная программа театра современного танца Samruk. Торжественный концерт ко Дню Республики состоится в Доме школьников №6 (пр. Сейфуллина,13/1) 24 октября в 17:00;

○ в Медеуском районе 23 октября в 12:00 пройдет праздничный концерт и награждение благодарственными письмами ко Дню Республики в Каспийском университете (пр. Достык, 85а);

○ в Алмалинском районе праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики, состоится 23 октября в 12:00 в Казахском национальном женском педагогическом университете (ул. Гоголя, 114). В библиотеках №4, 33, 20 пройдут книжные выставки;

○ в Наурызбайском районе 24 октября в 12:00 пройдет праздничный концерт в ЦИТ (Шугыла, 347/4). 25 октября в 12:00 пройдет праздничный концерт на территории амфитеатра (Шугыла, 347);

○ в Жетысуском районе концерт ко Дню Республики состоится в 11:00 25 октября в мкр. Кокжиек (пешеходная зона).

Ранее был опубликован график спортивных мероприятий в Казахстане с 21 по 27 октября. Со спортивными событиями, которые пройдут в том числе и в Алматы, можно ознакомится по ссылке.