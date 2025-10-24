#АЭС в Казахстане
Спорт

Почему важный матч "Кайрат" – "Астана" будут судить арбитры из Италии

футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 17:21 Фото: Instagram/f.c.kairat
Накануне в Казахстанской федерации футбола (КФФ) объявили, что чемпионскую битву между футбольными клубами "Кайрат" и "Астана" будет судить итальянская бригада арбитров. Но это вызвало вопросы среди казахстанцев, на которые сегодня ответили в федерации, сообщает Zakon.kz.

23 октября 2025 года из Instagram КФФ стало известно, что главным судьей в матче, где определится чемпион Казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2025), будет итальянец Маттео Маркетти. Помогать ему будут Валерио Коларосси и Кристиан Росси. За VAR будет отвечать Давиде Герзини.

Отмечалось, что казахстанские специалисты – Сакен Байымбет и Татьяна Сорокопудова – будут исполнять роли резервного судьи и ассистента видеопомощника.

Под публикацией пользователи Казнета несколько раз спросили об одном и том же: почему на казахстанский матч привлекли иностранных арбитров, а не отечественных специалистов?

В связи с этим 24 октября Судейский комитет КФФ озвучил официальную позицию по вопросу приглашения иностранных судей:

"Судейский корпус КФФ выражает полную поддержку и доверие казахстанским арбитрам, которые выполняют свои обязанности под эгидой федерации, обеспечивая высокий профессиональный уровень и объективность в проведении матчей".

В комитете уточнили, что из более чем 200 матчей сезона 2025 года лишь четыре поединка были обслужены иностранными судьями. Их привлечение, как заверили в комитете, носит временный и образовательный характер и направлено на решение трех ключевых задач:

  • обеспечение обмена опытом между казахстанскими и зарубежными арбитрами;
  • укрепление имиджа и доверия к чемпионату Казахстана со стороны международных футбольных структур.
"Во всех матчах, где работали иностранные арбитры, резервными судьями и AVAR выступали представители Казахстана, что способствовало профессиональному обмену и обучению в рамках реальных игровых ситуаций. Инициатива по привлечению иностранных специалистов также направлена на развитие международных программ, обмена опытом с другими национальными ассоциациями, что является частью долгосрочной стратегии КФФ по повышению уровня судейства".Судейский комитет КФФ

Отмечается, что все приглашенные иностранные арбитры – это действующие судьи FIFA, регулярно обслуживающие матчи высших лиг своих стран и международные турниры.

"Это гарантирует высокий уровень профессионализма и качества судейства".Судейский комитет КФФ

Кроме того, приглашенные швейцарские и итальянские судьи являются участниками программы UEFA Talents & Mentors, в рамках которой руководитель судейского корпуса КФФ Нуну Алешандре Паррейра де Каштру выступает их наставником-инструктором.

"Казахстанская федерация футбола подчеркивает, что для отечественных арбитров сегодня созданы все необходимые условия для профессионального развития. КФФ продолжит защищать и поддерживать своих судей, обеспечивая им финансовую стабильность, современные инструменты и возможности для карьерного роста".Судейский комитет КФФ

Ранее мы писали, что "Кайрат" объявил Sold Out на матч с "Астаной". Финальный и решающий матч сезона Премьер-лиги пройдет на Центральном стадионе Алматы 26 октября 2025 года в 15:00.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию
14:40, 03 сентября 2025
Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию
Полиция сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "KуПС"
20:00, 28 июля 2025
Полиция сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "KуПС"
Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат"
14:09, 29 мая 2024
Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат"
