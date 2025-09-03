#АЭС в Казахстане
Спорт

Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию

вратарь ФК &quot;Кайрат&quot; и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 14:40 Фото: Instagram/kff_team
В Казахстанской федерации футбола (КФФ) сегодня, 3 сентября 2025 года, объявили солд-аут на матч между сборными Казахстана и Уэльса, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram КФФ:

"Солд-аут. Билеты на матч Казахстан – Уэльс проданы полностью. Ждем вас всех на "Астана Арене" 4 сентября! Давайте поддержим #BizdinJigitter!"

Также федерация обратилась к футбольным болельщикам:

"Просим прийти на игру за 2-3 часа. На территории стадиона вас ждут различные программы, интерактивные зоны".

В КФФ отметили, что приобретенный билет придет на указанную при покупке почту в день матча Казахстан – Уэльс. Причина – предотвращение спекуляций и перепродаж билетов.

"Поддержите сборную и станьте 12-м игроком матча. Ваша поддержка важна для нас!" – призвали казахстанцев.

Отметим, что сборная Казахстана в рамках отборочного цикла к ЧМ-2026 проведет две встречи:

  • дома сыграет против Уэльса (4 сентября),
  • в гостях будет противостоять Бельгии (7 сентября).

Прямую трансляцию матчей можно будет посмотреть на телеканале Qazsport:

  • 4 сентября в 19:00 Казахстан – Уэльс,
  • 7 сентября в 23:35 Казахстан – Бельгия.

Темирлан Анарбеков: Должны забыть про свой успех и нужно помочь сборной Казахстана

25 августа 2025 года был объявлен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные игры ЧМ-2026.

2 сентября стало известно, что лучший снайпер сборной РК Бахтиёр Зайнутдинов не поможет в матче против Уэльса и Бельгии из-за восстановления после травмы.

Читайте также
