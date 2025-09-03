Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию
Фото: Instagram/kff_team
В Казахстанской федерации футбола (КФФ) сегодня, 3 сентября 2025 года, объявили солд-аут на матч между сборными Казахстана и Уэльса, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Instagram КФФ:
"Солд-аут. Билеты на матч Казахстан – Уэльс проданы полностью. Ждем вас всех на "Астана Арене" 4 сентября! Давайте поддержим #BizdinJigitter!"
Также федерация обратилась к футбольным болельщикам:
"Просим прийти на игру за 2-3 часа. На территории стадиона вас ждут различные программы, интерактивные зоны".
В КФФ отметили, что приобретенный билет придет на указанную при покупке почту в день матча Казахстан – Уэльс. Причина – предотвращение спекуляций и перепродаж билетов.
"Поддержите сборную и станьте 12-м игроком матча. Ваша поддержка важна для нас!" – призвали казахстанцев.
Отметим, что сборная Казахстана в рамках отборочного цикла к ЧМ-2026 проведет две встречи:
- дома сыграет против Уэльса (4 сентября),
- в гостях будет противостоять Бельгии (7 сентября).
Прямую трансляцию матчей можно будет посмотреть на телеканале Qazsport:
- 4 сентября в 19:00 Казахстан – Уэльс,
- 7 сентября в 23:35 Казахстан – Бельгия.
25 августа 2025 года был объявлен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные игры ЧМ-2026.
2 сентября стало известно, что лучший снайпер сборной РК Бахтиёр Зайнутдинов не поможет в матче против Уэльса и Бельгии из-за восстановления после травмы.
