#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Спорт

"Кайрат" объяснил, почему снизил цену на билеты на матчи в Астане

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 19:20 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 ноября 2025 года, футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о переносе домашних матчей общего этапа Лиги чемпионов из Алматы в Астану и снизил цены на билеты. Это заявление вызвало множество вопросов от болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба, отвечая на поступающие замечания, опубликовала официальное разъяснение по цене билетов.

"Ранее ФК "Кайрат" сообщал, что стоимость билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов, согласно ценовой политике УЕФА, является фиксированной и не подлежит изменению. Указанная ценовая политика была утверждена для проведения всех игр на Центральном стадионе Алматы и в рамках этих условий не могла быть пересмотрена".Пресс-служба ФК "Кайрат"

Далее сказано, что вынужденный перенос матчей в Астану, согласованный с УЕФА, в связи с неблагоприятными зимними условиями в Алматы привел к изменению стадиона и связанных с этим требований.

"С учетом новых условий у клуба появилась возможность корректировки стоимости билетов".Пресс-служба ФК "Кайрат"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 19:20
"Кайрат" два матча Лиги чемпионов проведет в Астане, с понижением цен на билеты

Стоит отметить, что если на игру в Алматы стоимость билетов варьировалась от 30 тысяч до 250 тысяч тенге, то на матчи "Кайрата" в Астане болельщикам нужно отдать от 15 000 до 50 000 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
10:11, 31 августа 2025
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Матч "Кайрат" – "Реал": болельщики выдвинули требования ввести лимит на продажу билетов
16:12, 02 сентября 2025
Матч "Кайрат" – "Реал": болельщики выдвинули требования ввести лимит на продажу билетов
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
14:27, 15 сентября 2025
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: