"Кайрат" объяснил, почему снизил цену на билеты на матчи в Астане

Сегодня, 18 ноября 2025 года, футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о переносе домашних матчей общего этапа Лиги чемпионов из Алматы в Астану и снизил цены на билеты. Это заявление вызвало множество вопросов от болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба, отвечая на поступающие замечания, опубликовала официальное разъяснение по цене билетов.

"Ранее ФК "Кайрат" сообщал, что стоимость билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов, согласно ценовой политике УЕФА, является фиксированной и не подлежит изменению. Указанная ценовая политика была утверждена для проведения всех игр на Центральном стадионе Алматы и в рамках этих условий не могла быть пересмотрена". Пресс-служба ФК "Кайрат"

Далее сказано, что вынужденный перенос матчей в Астану, согласованный с УЕФА, в связи с неблагоприятными зимними условиями в Алматы привел к изменению стадиона и связанных с этим требований.

"С учетом новых условий у клуба появилась возможность корректировки стоимости билетов". Пресс-служба ФК "Кайрат"

Стоит отметить, что если на игру в Алматы стоимость билетов варьировалась от 30 тысяч до 250 тысяч тенге, то на матчи "Кайрата" в Астане болельщикам нужно отдать от 15 000 до 50 000 тенге.