"Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и отстоял титул чемпиона Казахстана

26 октября на Центральном стадионе прошел заключительный матч казахстанской Премьер-лиги по футболу, где местный "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной". Этот результат позволил команде Рафаэля Уразбахтина второй год подряд стать чемпионом страны, сообщает Zakon.kz.

Это был центральный матч заключительного 26-го тура чемпионата страны, где решалась судьба золотых медалей.

Поединок начался с многочисленных атак хозяев поля, но до реальных голевых моментов дело не доходило. А гости отмечались редкими контрнаступлениями, одна из которых увенчалась успехом на 15-й минуте, когда точный удар капитана "Астана"Марина Томасова поразил сетку ворот Темирлана Анарбекова.

Несмотря на попытки "Кайрата" сравнять результат, гости ушли на перерыв с преимуществом в один мяч.

Немного отдохнув, хозяева поля пошли на штурм ворот столичного коллектива и добились своей цели. Лучший снайпер алматинской дружины Дастан Сатпаев восстановил равновесие.

После этого воодушевленные игроки "Кайрата" имели еще несколько моментов, чтобы вырваться вперед, но фортуна в этих ситуациях была на стороне команды Григория Бабаяна.

Результат 1:1 не претерпел изменения до конца финального свистка.

В итоге "Кайрат" второй год подряд и пятый раз в своей истории завоевал золотые медали чемпионата Казахстана по футболу.

Ранее голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился с фанатами тем, что сбылась его детская мечта.