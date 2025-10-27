#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан занял первое место на континентальном турнире по регби среди стран Азии

Казахстан занял первое место на континентальном турнире по регби среди стран Азии, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 22:12 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Команда Казахстана стала победителем турнира Asia Rugby Emirates Men’s Sevens Trophy 2025 в Омане с участием 15 команд, выиграв все свои матчи без единого поражения в ключевых стадиях, сообщает Zakon.kz.

Турнир проходил в формате группового этапа (пулы) с последующим плей-офф – четвертьфиналами, полуфиналами и финалом. Казахстан выступал в одной группе с командами Кыргызстана, Саудовской Аравии и Катара, где доминировал, а затем уверенно прошел knockout-стадию.

Групповой этап (Day 1, 25 октября): Казахстан выиграл все три матча в своей группе, заняв первое место и квалифицировавшись в плей-офф как один из лидеров.

  • Казахстан – Кыргызстан: 44:0 – полное доминирование, без пропущенных очков.
  • Казахстан – Саудовская Аравия: 27:0 – еще одна сухая победа.
  • Казахстан – Катар: 34:7 – единственный матч, где соперник набрал очки, но Казахстан полностью контролировал игру.

Плей-офф (Day 2, 26 октября):

  • Полуфинал: Казахстан – Афганистан: 41:0 – Казахстан разгромил соперника, не пропустив ни очка, и вышел в финал. (В параллельном полуфинале Индия выиграла у Саудовской Аравии 17:0.)
  • Финал: Казахстан – Индия: 27:0 – уверенная победа в решающем матче, где Казахстан не позволил Индии набрать ни одного очка. Этот результат обеспечил титул чемпиона и продвижение в Division 1 Asia Rugby Sevens Series.

В целом сборная Казахстана показала выдающуюся оборону (всего семь пропущенных очков за весь турнир) и мощную атаку, не проиграв ни одного матча. Это путь к золотым медалям и историческому возвращению Казахстана в элиту азиатского регби-7.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

По итогам турнира Казахстан и Индия поднялись в высший дивизион, тогда как Узбекистан и Китайский Тайбэй были понижены в более низкий.

Победа в Маскате стала не просто спортивным достижением, а символом нового этапа развития казахстанского регби и доказательством, что наша страна вновь способна диктовать свои условия на международной арене.

Ранее сообщалось, что штангист Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр.

Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: