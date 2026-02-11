Казахстанские спецназовцы заняли два первых места на турнире в ОАЭ

Казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge – 2026 в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире.

"В общекомандном зачете команда Kaz SWAT Team C заняла первое место, Kaz SWAT Team A – второе. Третье место досталось команде из Китая. Кроме того, Kaz SWAT Team B заняла восьмое место, Kaz SWAT Team Tomiris – 18, а Kaz SWAT Team D – 20 место", – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда Tomiris оказалась лидером среди женских команд, оставив позади даже некоторые мужские команды из других стран.

