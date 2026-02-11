#Казахстан в сравнении
События

Казахстанские спецназовцы заняли два первых места на турнире в ОАЭ

казахстанские подразделения завоевали медали на международном турнире в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 00:53 Фото: polisia.kz
Казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge – 2026 в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире.

"В общекомандном зачете команда Kaz SWAT Team C заняла первое место, Kaz SWAT Team A – второе. Третье место досталось команде из Китая. Кроме того, Kaz SWAT Team B заняла восьмое место, Kaz SWAT Team Tomiris – 18, а Kaz SWAT Team D – 20 место", – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда Tomiris оказалась лидером среди женских команд, оставив позади даже некоторые мужские команды из других стран.

Ранее сообщалось, что полицейские удержали жителя области Жетысу от рокового шага.

Елена Беляева
Елена Беляева
