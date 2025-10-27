Штангист Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Штангист, выступающий в весе до 65 кг, показал третий результат в "толчке". Он поднял 152 кг, сообщает Zakon.kz.
Победу с юношеским рекордом Азии, а также с высшим достижением ЮАИ одержал Дуи Нгуен (Вьетнам) – 156 кг.
Вторым стал атлет из Китая Бохан Ван – 155 кг.
Добавим, что Ерсеит ранее взял серебряную медаль в "рывке".
Ранее сообщалось, что штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне. Затем казахстанский пловец принес еще одну медаль юношеских Азиатских игр.
