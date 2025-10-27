#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Штангист Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр

штангист завоевал &quot;бронзу&quot; на юношеской Азиаде в Бахрейне, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 21:27 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Штангист, выступающий в весе до 65 кг, показал третий результат в "толчке". Он поднял 152 кг, сообщает Zakon.kz.

Победу с юношеским рекордом Азии, а также с высшим достижением ЮАИ одержал Дуи Нгуен (Вьетнам) – 156 кг.

Вторым стал атлет из Китая Бохан Ван – 155 кг.

Добавим, что Ерсеит ранее взял серебряную медаль в "рывке".

Ранее сообщалось, что штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне. Затем казахстанский пловец принес еще одну медаль юношеских Азиатских игр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне
21:15, Сегодня
Штангист из Казахстана завоевал "серебро" на юношеской Азиаде в Бахрейне
"Серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне завоевал казахстанский таеквондист
18:25, 26 октября 2025
"Серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне завоевал казахстанский таеквондист
Казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде
18:13, Сегодня
Казахстанская штангистка стала пятой на юношеской Азиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: