Фанатский автобус клуба "Фламенго" перевернулся по пути в Аргентину

Автобус с болельщиками бразильской футбольной команды "Фламенго", который направлялся в Буэнос-Айрес (Аргентина), попал в серьезное ДТП на шоссе недалеко от муниципалитета Барра-Манса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание O Globo, автобус с бразильскими фанатами направлялся на ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес против "Расинга" и перевернулся на шоссе 27 октября.

ДТП произошло на 282-м км шоссе BR-116 в районе Барра-Манса (Рио-де-Жанейро).

По предварительной информации, пострадали 46 человек: 32 получили легкие травмы, 10 – травмы средней степени тяжести и четыре – серьезные травмы.

Водитель автобуса и еще трое находились в тяжелом состоянии. Но к этой минуте их состояние стабилизировалось.

По заявлению местной полиции, причиной ДТП стало лопнувшее колесо, из-за которого автобус потерял равновесие и перевернулся.

По статистике, несчастные случаи на дороге, связанные в автобусами, происходят ежедневно в каждой точке мира.

