На барахолке в Алматы автобус снес остановку: пострадали пешеход и ребенок

24 октября 2025 года в Жетысуском районе Алматы два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с автобусом. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс, сообщает Zakon.kz.

В момент, когда автобус съехал с дороги, на остановке находились несколько человек. Увидев мчащийся на них транспорт, стали убегать.

Но одну женщину все-таки зацепило.

Согласно данным очевидцем, также пострадал ребенок, находившийся в автобусе.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что инцидент произошел в 12.35.

По данным ведомства, водитель автобуса Yutong, следуя по улице Северное кольцо, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр и остановку.

"В результате аварии пострадали пешеход, который находился на остановке, и один из пассажиров автобуса. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Управления полиции района". Пресс-служба ДП Алматы

