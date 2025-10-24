На барахолке в Алматы автобус снес остановку: пострадали пешеход и ребенок
В момент, когда автобус съехал с дороги, на остановке находились несколько человек. Увидев мчащийся на них транспорт, стали убегать.
Фото: Zakon.kz
Но одну женщину все-таки зацепило.
Фото: Zakon.kz
Согласно данным очевидцем, также пострадал ребенок, находившийся в автобусе.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что инцидент произошел в 12.35.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По данным ведомства, водитель автобуса Yutong, следуя по улице Северное кольцо, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр и остановку.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"В результате аварии пострадали пешеход, который находился на остановке, и один из пассажиров автобуса. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Управления полиции района".Пресс-служба ДП Алматы
Страшная авария, которая унесла жизни 12 человек, произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель. Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области. Вместе с тем была создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП.