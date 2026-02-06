#Казахстан в сравнении
Мир

Гигантскую медузу размером с автобус обнаружили у берегов Аргентины

медуза, океан, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 16:00 Фото: pexels
Исследователи в ходе научной экспедиции, путешествуя между Буэнос-Айресом и Огненной Землёй, обнаружили медузу, которая способна вырасти длиной с автобус, сообщает Zakon.kz.

Удивительное создание плавало на глубине почти 250 метров.

К сожалению, видео, снятое учеными, не позволяет определить точную длину особи. Океанографы уточняют, что щупальца гигантской фантомной медузы могут достигать примерно 10 метров. Что касается других размеров, то в диаметре эти обитатели глубин достигают ширины более одного метра.

Согласно информации в издании РБК Life, эти медузы не жалят. Их щупальца предназначены для захвата добычи.

Также мы рассказывали, что на острове Сулавеси в Индонезии нашли самую длинную змею планеты в конце 2025 года. Самку сетчатого питона (Malayopython reticulatus) прозвали Ибу Барон (Баронесса) и уже 4 февраля 2026 года внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: