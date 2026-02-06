Гигантскую медузу размером с автобус обнаружили у берегов Аргентины
Удивительное создание плавало на глубине почти 250 метров.
К сожалению, видео, снятое учеными, не позволяет определить точную длину особи. Океанографы уточняют, что щупальца гигантской фантомной медузы могут достигать примерно 10 метров. Что касается других размеров, то в диаметре эти обитатели глубин достигают ширины более одного метра.
VIDEO: 🇦🇷 🪼 Giant phantom jellyfish filmed in deep sea off Argentina— AFP News Agency (@AFP) February 5, 2026
Scientists aboard the Schmidt Ocean Institute's R/V Falkor (too) vessel have documented a rare phantom jellyfish during an expedition examining deep-sea ecosystems off Argentina. Stygiomedusa gigantea,… pic.twitter.com/iEyVtOVO0P
Согласно информации в издании РБК Life, эти медузы не жалят. Их щупальца предназначены для захвата добычи.
