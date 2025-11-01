#Народный юрист
Спорт

Сын Роналду забил первый мяч за сборную Португалии

Футболист, сын Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 02:30 Фото: Instagram/cristiano_rolando_jr
Криштиану Роналду-младший, сын нападающего сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, отметился первым забитым мячом за молодежную сборную Португалии для игроков не старше 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает beIN SPORTS, 15-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с Уэльсом и открыл счет. Встреча завершилась с итоговым результатом 3:0.

Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за юношескую сборную Португалии в возрасте 15 лет 31 октября. Атакующий полузащитник вышел на замену в концовке матча против сверстников из Турции и провел на поле ровно одну минуту.

Игра прошла со счетом 2:0 в пользу португальской команды. Дебют состоялся в рамках международного турнира для игроков не старше 16 лет. Криштиану-младший занимается в футбольной академии саудовского "Аль-Наср", где выступает его отец.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее стало известно, что сын Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии.

Аксинья Титова
Читайте также
Сына Криштиану Роналду впервые вызвали в сборную Португалии U-16
06:44, 21 октября 2025
Сына Криштиану Роналду впервые вызвали в сборную Португалии U-16
Сын Роналду приглашен в состав сборной Португалии U-15
21:46, 06 мая 2025
Сын Роналду приглашен в состав сборной Португалии U-15
Роналду забил 13-й мяч в чемпионате Саудовской Аравии
13:21, 17 мая 2023
Роналду забил 13-й мяч в чемпионате Саудовской Аравии
