Сын Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии

15-летний Криштиану Роналду-младший впервые вышел на поле в составе юношеской сборной Португалии U-16 во время состоявшегося в Анталье победного матча против Турции (2:0), сообщает Zakon.kz.

По данным ESPN, португальцы одержали победу благодаря голам Самуэля Тавареша из "Спортинга" и Рафаэля Кабрала из "Браги". Роналду-младший вышел на смену в добавленное время. Он выступает на позиции форварда в академии "Аль-Насра".

Этот матч стал первым из трех поединков, которые португальская сборная U-16 проведет в Турции в рамках Federations Cup Tournament. Следующие встречи пройдут против Уэльса в субботу, 1 ноября, и Англии в понедельник, 3 ноября.

В этом году Роналду-младший уже играл и забивал за команду Португалии U-15.

