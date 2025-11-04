Конец эпохи: Криштиану Роналду готовится попрощаться с футболом

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

"Скоро я завершу карьеру. Но думаю, что я буду готов. Да, будет тяжело и нелегко. Буду ли я плакать? Да. Это будет очень сложно, но я готовился к своему будущему с 25, 26, 27 лет", – сказал Роналду.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за "Аль-Наср" во всех турнирах. В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков в пяти встречах.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду высказался о популярном сравнении с Месси.