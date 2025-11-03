Рыбакина выйдет на корт в Саудовской Аравии 3 ноября
Фото: j48tennis
3 ноября в 19:00 по времени Казахстана на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде шестая ракетка мира Елена Рыбакина будет противостоять второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши, сообщает Zakon.kz.
В последний раз Рыбакина побеждала Швёнтек на харде еще в марте 2023 года. В предыдущем поединке в Цинциннати полячка показала, как эффективно может нейтрализовать сильнейшее оружие соперницы – мощную подачу и игру с задней линии.
В 2025 году соперницы пересекались уже четыре раза, и каждый раз победа доставалась Швёнтек. Последняя игра в Цинциннати завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Иги. Сейчас обе в хорошей форме.
"Если их сравнивать, то Швёнтек выглядит чуть более стабильной и мотивированной", – отмечают теннисные эксперты.
Фото: X/WTA
1 ноября Елена Рыбакина успешно стартовала на Итоговом турнире 2025 года.
