Рыбакина выступит на Итоговом турнире 5 ноября

Сегодня в 19:00 по казахстанскому времени Елене Рыбакиной предстоит последняя дуэль группового раунда на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Рыбакина сразится с американкой Мэдисон Киз.

Madison Keys vs Elena Rybakina preview, head-to-head, prediction, and betting tips | WTA Finals 2025https://t.co/BeET01HPmH — Tennis Updates (@Tennis_Updates5) November 4, 2025

Вне зависимости от результата матча сильнейшая теннисистка Казахстана первой из участниц Итогового турнира завоевала путевку в полуфинал.

Она уже одержала на кортах в Эр-Рияде две победы. 1 ноября она уверенно обыграла американку Аманду Анисимову – 6:3, 6:1. 3 ноября Елена оказалась сильнее второй ракетки мира Иги Швёнтек, встреча с которой закончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

На завершающем состязании сезона разыгрывается рекордный призовой фонд – 15,5 млн долларов. Чемпионка, прошедшая весь турнир без поражений, получит 5,35 млн долларов. Елена Рыбакина уже заработала в Эр-Рияде как минимум 1,05 млн долларов.

За участие в турнире теннисисткам выплатят бонус в размере 340 тыс. долларов. Еще по 355 тыс. они получают за каждую победу в групповом раунде.

