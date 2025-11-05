#Народный юрист
Спорт

Рыбакина выступит на Итоговом турнире 5 ноября

Рыбакина -Киз 5 ноября, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 06:55 Фото: j48tennis
Сегодня в 19:00 по казахстанскому времени Елене Рыбакиной предстоит последняя дуэль группового раунда на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Рыбакина сразится с американкой Мэдисон Киз.

Вне зависимости от результата матча сильнейшая теннисистка Казахстана первой из участниц Итогового турнира завоевала путевку в полуфинал.

Она уже одержала на кортах в Эр-Рияде две победы. 1 ноября она уверенно обыграла американку Аманду Анисимову – 6:3, 6:1. 3 ноября Елена оказалась сильнее второй ракетки мира Иги Швёнтек, встреча с которой закончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

На завершающем состязании сезона разыгрывается рекордный призовой фонд – 15,5 млн долларов. Чемпионка, прошедшая весь турнир без поражений, получит 5,35 млн долларов. Елена Рыбакина уже заработала в Эр-Рияде как минимум 1,05 млн долларов.

За участие в турнире теннисисткам выплатят бонус в размере 340 тыс. долларов. Еще по 355 тыс. они получают за каждую победу в групповом раунде.

Фото Алия Абди
Алия Абди
