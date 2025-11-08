Джокович примет важное решение касательно Итогового турнира АТР-2025

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда примет решение относительно своего участия в Итоговом турнире АТР-2025 в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Tennis Gazette, по результатам жеребьевки Итогового турнира АТР-2025 Новак Джокович попал в группу Джимми Коннорса. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) Там ему предстоит сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом, американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Алексом де Минором. "Да, я видел результат жеребьевки и группы, но это ничего не меняет. Решение приму после турнира в Афинах", – сказал Джокович на пресс-конференции соревнований в столице Греции. Ранее Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал Итогового турнира года.

