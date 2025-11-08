#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Джокович примет важное решение касательно Итогового турнира АТР-2025

Теннисист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 06:40 Фото: Instagram/djokernole
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда примет решение относительно своего участия в Итоговом турнире АТР-2025 в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Tennis Gazette, по результатам жеребьевки Итогового турнира АТР-2025 Новак Джокович попал в группу Джимми Коннорса.

Там ему предстоит сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом, американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Алексом де Минором.

"Да, я видел результат жеребьевки и группы, но это ничего не меняет. Решение приму после турнира в Афинах", – сказал Джокович на пресс-конференции соревнований в столице Греции.

Ранее Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал Итогового турнира года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Итоговый турнир ATP: Новак Джокович получил солидный призовой фонд и установил рекорды
11:08, 20 ноября 2023
Итоговый турнир ATP: Новак Джокович получил солидный призовой фонд и установил рекорды
Новак Джокович не сыграет на Итоговом турнире АTP 2024
17:17, 05 ноября 2024
Новак Джокович не сыграет на Итоговом турнире АTP 2024
Новак Джокович отказался от участия в "Мастерсе" в Риме
06:40, 30 апреля 2025
Новак Джокович отказался от участия в "Мастерсе" в Риме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: