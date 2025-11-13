Михаил Ломтадзе инвестирует в столичный футбольный клуб "Жеңіс" и создание детской академии мирового уровня

В рамках стратегии главы государства по развитию футбола в Казахстане Михаил Ломтадзе стал владельцем клуба "Жеңіс" в Астане.

Ранее Михаил сообщал о планах создания футбольной академии мирового уровня. Сегодня стало известно, что академия будет построена на базе ФК "Жеңіс" в Астане, где юные таланты смогут бесплатно тренироваться по международным стандартам.

"Моя мечта – создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, где смогут воспитываться самые талантливые юные футболисты, будущие звезды. Обучение будет полностью бесплатным. Молодые спортсмены получат шанс тренироваться с ведущими специалистами нашей страны и родины футбола – Англии. Футбол – самый массовый и зрелищный вид спорта, источник гордости во многих странах. Я верю, что с помощью современных технологий мы поднимем казахстанский футбол на новый уровень и воспитаем игроков мирового класса". Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Помимо инфраструктуры, будет уделяться внимание повышению уровня профессионального футбола и созданию условий для системной подготовки игроков на всех уровнях.

"Появление такого инвестора, как Михаил Ломтадзе, – огромный шанс для развития клуба. Мы все понимаем, что будущее футбола начинается с детей, инфраструктуры и современных методик. У "Жеңіс" богатая история, и мы уверены, что вместе сможем вернуть клубу былую славу и внести свой вклад в светлое будущее всего казахстанского футбола". Генеральный директор футбольного клуба "Жеңіс" Айдын Кожахмет

Клуб "Жеңіс" основан в 1964 году и является одним из старейших и титулованных футбольных клубов Казахстана. За свою историю клуб трижды становился чемпионом Казахстана (2000, 2001, 2006) и трижды выигрывал Кубок страны (2001, 2002, 2005).