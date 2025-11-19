#АЭС в Казахстане
Спорт

Экс-первая ракетка мира вернулся на корт и помог сыну победить

Теннис Первая Парная Победа, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:13 Фото: Instagram/tennisaustralia
Утром 19 ноября легендарный австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт одержал первую победу после возобновления карьеры. Бывший первый номер рейтинга ATP добился успеха в дуэте с 16-летним сыном на парном турнире "Челленджера", сообщает Zakon.kz.

44-летний Хьюитт в паре с сыном Крузом удачно стартовали на соревнованиях NSW Open-2025 в австралийском Сиднее.

Семейный дуэт, отец и сын, в первом круге данных состязаний легко переиграл своих соотечественников, Павела Маринкова и Хейдена Джонса, со счетом 6:1, 6:0.

Теперь Ллейтона и Круза Хьюиттов 20 ноября в 1/4 финала турнира ждет еще одна местная пара – Калум Паттергил и Дэйн Сюини.

Данная победа также знаменательна тем, что Хьюитт-старший ровно 24 года назад именно в этот день стал первой ракеткой мира.

Ллейтон завершил карьеру в профессиональном спорте в 2020 году. Он является победителем US Open-2001 и Уимблдона-2002 в одиночном разряде. А в парной категории у него имеется титул Открытого чемпионата США 2000 года.

На днях он получил Wild card (специальное приглашение) на турнир NSW Open, чтобы выступить в паре со своим сыном.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
