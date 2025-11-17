#АЭС в Казахстане
Спорт

Легендарный австралиец возобновляет карьеру ради 16-летнего сына

Теннис Челленджер Австралия , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 17:25 Фото: Instagram/lleytonhewitt89
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт возвращается в профессиональный спорт, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта ATP, 44-летний Ллейтон Хьюитт получил Wild-card (специальное приглашение) на "Челленджер" в Сиднее (Австралия). Он там выступит в парном разряде, где ему будет помогать его 16-летний сын – Круз.

Младший Хьюитт ныне является 818-м номером рейтинга ATP. Что касается его отца, то он завершил карьеру девять лет назад в одиночном разряде. А в 2020 году провел заключительный матч в парной категории.

Теннис Парный Разряд, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 17:25

Фото: Instagram/leytonhewitt89

После завершения карьеры он вплотную занялся подготовкой своего сына, с которым ездит по многим турнирам. Совсем недавно Ллейтон сопровождал Круза в Шымкенте, когда тот выступал на юниорском Кубке Дэвиса до 16 лет.

Фото: Instagram/leytonhewitt89

Свое возвращение в Тур Хьюитт-старший отметит 19 ноября на турнире NSW Open-2025, где он с сыном на старте встретится со своими земляками – Хейденом Джонсом и Павле Маринковым.

Экс-первая ракетка мира в этом году впервые посетил Казахстан и поделился своими эмоциями.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
