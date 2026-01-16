#Казахстан в сравнении
Спорт

Ветеран теннисного корта отстоял Казахстан в Глазго

38-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 05:59 Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
38-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в полуфинал турнира категории "Челленджер", который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинальном матче Кукушкин разгромил представителя Германии Тома Генча со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 26 минут. До этого матча теннисисты не встречались.

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем матча Гинек Бартон (Чехия) – Йоханнус Мандей (Великобритания). Призовой фонд турнира "Челленджер" в Глазго составляет 56 700 евро.

Победитель соревнований получит 8 550 евро призовых, а также 50 рейтинговых очков.

Ранее стало известно, что казахстанец Скатов пробился во второй полуфинал "Челленджера" за неделю.

Аксинья Титова
