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Геннадий Головкин прокомментировал свое назначение на пост главы НОК

Геннадий Головкин прокомментировал свое назначение на пост главы НОК Фото: olympic.kz
Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин поблагодарил за поздравления с назначением на пост главы Национального олимпийского комитета, сообщает Zakon.kz.

Слова благодарности он написал на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, хотел поблагодарить всех за поздравления, которые весь день получаю от всех, кто неравнодушен к спорту. Рад буду представлять нашу страну в международном олимпийском сообществе. Задачи стоят серьезные, но верю, что смогу быть полезен нашему спорту. Самое главное – есть видение, есть желание и ваша поддержка. Рахмет!" – написал он.

На посту президента Национального олимпийского комитета Головкин занял место Тимура Кулибаева.

"За" избрание Головкина президентом НОК проголосовали 34 члена Генеральной ассамблеи, воздержались – двое. Стоит отметить, что Головкин был единственным кандидатом на эту должность.

Ранее спортсмен заявил, что представлять Казахстан в новом качестве для него большая честь. По его словам, он не политик и не чиновник, и привык доказывать свои намерения не словом, а делом.

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