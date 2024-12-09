Серена Уильямс: Я была рождена, чтобы побеждать, а Винус наработала этот навык

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сравнила свой характер с темпераментом сестры, семикратной чемпионки мэйджоров Винус Уильямс, сообщает Zakon.kz.

За свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса. Также Серена становилась четырехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном и женском парном разрядах и обладательницей карьерного "Золотого шлема" (победа на всех ТБШ и ОИ).

"Чемпионский характер – нечто врожденное, а не только работа и воспитание. Я была рождена, чтобы побеждать. Мы участвовали в конкурсах талантов. Когда я не побеждала в них, сходила с ума. Плакала, психовала… У меня было врожденное стремление всегда быть лучшей и побеждать. А вот Винус всегда говорила, что у нее такого не было. Она наработала этот навык. Думаю, возможны оба пути. Когда ты не обладаешь какими-то качествами, то можешь со временем развить их в себе благодаря упорному труду", – приводит слова 43-летней Серены Sportskeeda.

3 сентября 2022 года американка сыграла свой последний матч в профессиональной карьере – во втором круге US Open она уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович.

Ранее Серена Уильямс опубликовала редкое фото подросших дочерей.