Определены финалисты на звание лучшего тренера и футболиста 2025 года

28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоится награждение победителей ежегодной футбольной премии Globe Soccer Awards-2025, которая отмечает лучших игроков и тренеров минувшего сезона, сообщает Zakon.kz.

За три недели до начала этой церемонии организаторы опубликовали шорт-лист премии лучшему игроку текущего года.

В этот список вошли: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Витинья (все ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Ман Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе (оба "Реал"), Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Ламин Ямаль и Педри (все "Барселона"), Коул Палмер ("Челси").

Также стали известны имена финалистов на награду лучшего тренера года: Хаби Алонсо ("Реал"), Микель Артета ("Арсенал"), Луис Энрике (ПСЖ), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Энцо Мареска ("Челси") и Арне Слот ("Ливерпуль").

В 2024 году награду лучшего игрока получил бразилец "Реала" Винисиус Жуниор. А премия лучшего наставника досталась итальянскому специалисту "сливочных" Карло Анчелотти.

Победители в различных номинациях определяются путем голосования. Церемония награждения организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Расширенный список претендентов на премию Globe Soccer Awards-2025 был назван еще месяц назад.