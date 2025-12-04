#Казахстан в сравнении
Спорт

Президент США примет участие в жеребьевке ЧМ-2026 по футболу

Футбол Жеребьевка ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 15:33 Фото: Instagram/realdonaldTRUMP
5 декабря в Вашингтоне (США) состоится официальная жеребьевка мирового первенства по футболу 2026 года. На эту церемонию приглашен глава Белого дома – Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Yahoo Sports, данную информацию подтвердил пресс-секретарь первого руководителя США – Кэролайн Левитт.

Пока неясно, Дональд Трамп будет в качестве гостя или примет активное участие в самой церемонии жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

"В пятницу президент Трамп посетит жеребьевку в Кеннеди-центре". Кэролайн Левитт

Есть еще версия, что президенту США вручать недавно учрежденную премию мира от FIFA, которая выдается лицам, которые предприняли исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединили людей по всему миру.

ЧМ-2026 по футболу пройдет будущим летом на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

Чуть ранее был оглашен список звезд, которые будут вести саму церемонию жеребьевки.

