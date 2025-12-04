Президент США примет участие в жеребьевке ЧМ-2026 по футболу
5 декабря в Вашингтоне (США) состоится официальная жеребьевка мирового первенства по футболу 2026 года. На эту церемонию приглашен глава Белого дома – Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.
По сведениям Yahoo Sports, данную информацию подтвердил пресс-секретарь первого руководителя США – Кэролайн Левитт.
Пока неясно, Дональд Трамп будет в качестве гостя или примет активное участие в самой церемонии жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.
"В пятницу президент Трамп посетит жеребьевку в Кеннеди-центре". Кэролайн Левитт
Есть еще версия, что президенту США вручать недавно учрежденную премию мира от FIFA, которая выдается лицам, которые предприняли исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединили людей по всему миру.
ЧМ-2026 по футболу пройдет будущим летом на территории трех государств: США, Канады и Мексики.
Чуть ранее был оглашен список звезд, которые будут вести саму церемонию жеребьевки.
