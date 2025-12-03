Объявлен звездный состав ведущих церемонии жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

5 декабря в столице США пройдет жеребьевка группового этапа мирового первенства по футболу. Международная федерация футбола (FIFA) хочет провести торжественную церемонию с шиком и пригласила звезд Голливуда, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба FIFA, ведущими жеребьевки ЧМ-2026 станут немецкая супермодель и обладательница премии "Эмми" Хайди Клум и американский актер Кевин Харт. Им будет помогать актер и продюсер Дэнни Рамирес.

Сама церемония состоится 5 декабря в историческом Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне (округ Колумбия).

Ожидается, что шоу посмотрят миллионы зрителей по всему миру, и в нем примут участие самые узнаваемые лица в сфере развлечений, поскольку главная футбольная сцена готовится к знаменательному моменту.

"Вновь проводить финальную жеребьевку после того, как 20 лет назад я участвовала в этом шоу на родине, это поистине невероятно. Чемпионат мира объединяет мир, как ничто другое, и снова быть частью этого волшебства, на еще большей сцене, где участвуют три страны-хозяйки и 48 команд, это невероятная честь". Актриса Хайди Клум

На предстоящем мероприятии также выступят Андреа Бочелли, Робби Уильямс и Николь Шерзингер. А закроет церемонию жеребьевки выступление группы Village Peoplе с песней Y.M.C.A.

Между тем накануне Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу.

