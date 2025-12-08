#Казахстан в сравнении
Спорт

Опубликован расклад фаворитов после жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Футбол Список Фаворитов, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:03 Фото: Instagram/fifaworldcup
5 декабря в Вашингтоне (США) состоялась официальная жеребьевка мирового первенства по футболу 2026 года, по исходу которой уже названы первые кандидаты на "золото" будущего турнира, сообщает Zakon.kz.

По версии популярного издания Goal, после завершения процедуры жеребьевки сборная Испании стала главным фаворитом ЧМ-2026, опередив в этой гонке Аргентину, Англию, Португалию и Францию.

"Статус фаворита сам по себе ничего не гарантирует. Есть и другие команды, которые идут в один ряд с нами: это Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Португалия. Очень много сборных, способных выиграть чемпионат мира. То, что нас ставят в эту категорию, вызывает гордость, особенно потому, что нам никогда ничего не доставалось даром. Первое место в рейтинге FIFA – это результат качественной работы и выдающегося поколения футболистов".Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

В топ-10 кандидатов на чемпионство будущего мундиаля входят еще Германия, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Марокко.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики. На данный час известны 42 участника, которые гарантировали себе участие в финальной части соревнований.

Остальные шесть сборных будут определены по итогам стыковых встреч.

В матче-открытии ЧМ-2026 по футболу 11 июня на стадионе "Ацтека" сойдутся сборные Мексики и ЮАР.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
