Даулет Турлыханов покинул пост президента Федерации борьбы Казахстана

Даулет Турлыханов заявил о том, что больше не работает президентом Федерации борьбы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он написал, что завершил свою работу и этот момент встречает "с чувством глубокой благодарности и внутреннего спокойствия".

"Хочу искренне сказать спасибо каждому, с кем мы вместе проходили эти четыре года – тренерам, спортсменам, региональным федерациям, судьям, врачам, массажистам, нашим партнерам и всем тем, кто ежедневно вкладывал сердце в развитие борьбы в Казахстане", – написал Турлыханов.

Он также отметил, что за годы его руководства Казахстан добился результатов, которыми "страна по праву может гордиться":

серебряная медаль Олимпийских игр Париж-2024,

четыре чемпиона мира среди взрослых,

три чемпиона мира до 23 лет,

четыре чемпиона мира до 20 лет,

четыре чемпиона мира до 17 лет.

"Эти победы – заслуга всей нашей команды, людей, которые верили, трудились и не жалели себя ради успеха казахстанской борьбы. Мы прошли большой путь, укрепили международные позиции казахстанской борьбы, провели крупные международные турниры на высоком уровне и создали новые возможности для роста молодых талантов. Для меня большая честь быть частью этой истории. Но спорт развивается только там, где есть преемственность и движение вперед. Я искренне верю, что новая команда привнесет свежий взгляд, новые идеи и еще больше энергии для развития нашего любимого вида спорта", – заявил Турлыханов.

Кроме того, он пожелал успехов новому президенту и всему коллективу федерации.

"Пусть каждый шаг ведет нас к новым победам, к новым чемпионам, к сильному и единообразному развитию всех стилей борьбы в стране. Спасибо вам за доверие, поддержку и совместную работу. Я остаюсь преданным делу служения нашей Родине. Развитие Казахстана – мой главный приоритет, и я продолжу вносить свой вклад там, где он будет нужен, и где смогу приносить пользу стране и нашему обществу", – резюмировал Турлыханов.

Между тем пресс-служба Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана заявила о том, что новым главой федерации борьбы Казахстана стал Еркін Оқасов.

"На заседании были обсуждены итоги работы за 2025 год, результаты национальных сборных на международных соревнованиях, задачи на 2026 год, а также состоялись выборы президента федерации. На заседании решением участников Конференции президентом федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана избран Еркін Оқасов", – говорится в сообщении.

Даулету Турлыханову, до настоящего времени занимавшему пост президента федерации, была выражена благодарность за многолетний добросовестный труд.

"Я сделаю все возможное для развития казахстанской борьбы. Убежден, что при вашей поддержке и благодаря нашим совместным усилиям мы сможем вывести ее на еще более высокий уровень", – заявил Еркін Оқасов.

Еркін Оқасов – уроженец Западно-Казахстанской области. Предприниматель, является председателем наблюдательного совета ТОО "ВД Строй-Инжиниринг". До настоящего времени был вице-президентом ассоциации "Qazaq kuresi".

Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса Парламента Казахстана Даулет Турлыханов лишился должности президента Азиатского союза борьбы (UWW Asia).