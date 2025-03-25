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События

Даулет Турлыханов лишился должности

Даулет Турлыханов лишился должности, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 12:46 Фото: Instagram/wrestlingjor
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Даулет Турлыханов лишился должности президента Азиатского союза борьбы (UWW Asia), сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 марта 2025 года стало известно из Instagram организации.

Согласно информации, на смену Даулету Турлыханову пришел Мохаммед Аль-Авамала, набравший 34 голоса из 38 возможных. Иорданец будет занимать этот пост до 2028 года. Выборы прошли в столице Иордании – Аммане.

Напомним, Даулет Турлыханов с 28 марта 2023 года является депутатом Мажилиса Парламента РК VIII созыва.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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