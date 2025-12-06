Два золота и бронза: молодежная сборная РК стала третьей на ЧМ по таэквондо в Кении

По итогам Чемпионата мира по таэквондо (WT) в Найроби (Кения) среди спортсменов до 21 года сборная Казахстана вошла в тройку лучших команд турнира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская федерация таеквондо пишет, что, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль, национальная команда заняла третье место в общекомандном зачете, уступив лишь Турции и Ирану.

Первое "золото" выиграл казахстанский спортсмен Бейбарыс Каблан в весе свыше 87 кг. Второе "золото" национальной сборной принес Батырхан Толеугали в весовой категории до 87 кг.

Тамерлан Тлеулес завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

Ранее сообщалось, что Батырхан Толеугали стал победителем чемпионата мира в Найроби.