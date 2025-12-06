#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

Два золота и бронза: молодежная сборная РК стала третьей на ЧМ по таэквондо в Кении

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 00:51 Фото: olympic.kz
По итогам Чемпионата мира по таэквондо (WT) в Найроби (Кения) среди спортсменов до 21 года сборная Казахстана вошла в тройку лучших команд турнира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская федерация таеквондо пишет, что, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль, национальная команда заняла третье место в общекомандном зачете, уступив лишь Турции и Ирану.

Первое "золото" выиграл казахстанский спортсмен Бейбарыс Каблан в весе свыше 87 кг. Второе "золото" национальной сборной принес Батырхан Толеугали в весовой категории до 87 кг.

Тамерлан Тлеулес завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

Ранее сообщалось, что Батырхан Толеугали стал победителем чемпионата мира в Найроби.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанский таеквондист завоевал "золото" ЧМ в Кении
20:02, 06 декабря 2025
Казахстанский таеквондист завоевал "золото" ЧМ в Кении
Казахстанские школьники завоевали два "золота" на Чемпионате мира по таэквондо
14:31, 29 июня 2023
Казахстанские школьники завоевали два "золота" на Чемпионате мира по таэквондо
Англия и Испания разыграют "золото" молодежного Евро-2023 по футболу
13:35, 06 июля 2023
Англия и Испания разыграют "золото" молодежного Евро-2023 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: