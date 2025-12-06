Казахстанский таеквондист завоевал "золото" ЧМ в Кении

Команда Казахстана по таеквондо отметилась второй золотой медалью на молодежном чемпионате мира в Найроби (Кения). Победителем мирового первенства стал Батырхан Толеугали, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 87 кг.

В финале Толеугали выиграл у Мохаммада Ализаде (Иран).

Отметим, что в активе нашей сборной уже три медали. Ранее первым стал Бейбарыс Каблан. На третью ступень пьедестала поднялся Тамерлан Тлеулес.

Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал "золото" молодежного чемпионата мира в Кении. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира.