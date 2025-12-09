Казахстанский боксер сразится со скандальным олимпийским чемпионом из Узбекистана
Фото: Instagram/sanatali_toltayev
Казахстанец Санатали Тольтаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, который проходит под эгидой IBA в Дубае, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, в 1/8 финала казахстанец победил бразильца Кассио Сантоса Оливейру в весе до 67 кг единогласным решением судей.
В четвертьфинале Санатали встретится с олимпийским чемпионом-2024, победителем мирового первенства под эгидой World Boxing Асадхуджой Муйдинхуджаевым.
Легендарный узбекистанский боец имел проблемы в поединке с Арменом Машакаряном из Армении, выиграв раздельным решением. Один из судей "проголосовал" за Машакаряна 29:28.
Также Муйдинхуджаев в четвертьфинале сентябрьского чемпионата мира от World Boxing победил казахстанца Ертугана Зейнуллинова, но и это решение судей было крайне неоднозначным.
Ранее сообщалось, что Пётр Ян вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
