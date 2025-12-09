#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.3
592.17
6.63
Спорт

Казахстанский боксер сразится со скандальным олимпийским чемпионом из Узбекистана

Казахстанец Санатали Тольтаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 07:25 Фото: Instagram/sanatali_toltayev
Казахстанец Санатали Тольтаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, который проходит под эгидой IBA в Дубае, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в 1/8 финала казахстанец победил бразильца Кассио Сантоса Оливейру в весе до 67 кг единогласным решением судей.

В четвертьфинале Санатали встретится с олимпийским чемпионом-2024, победителем мирового первенства под эгидой World Boxing Асадхуджой Муйдинхуджаевым.

Легендарный узбекистанский боец имел проблемы в поединке с Арменом Машакаряном из Армении, выиграв раздельным решением. Один из судей "проголосовал" за Машакаряна 29:28.

Также Муйдинхуджаев в четвертьфинале сентябрьского чемпионата мира от World Boxing победил казахстанца Ертугана Зейнуллинова, но и это решение судей было крайне неоднозначным.

Ранее сообщалось, что Пётр Ян вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанские боксеры сразились на шоу "Ночь чемпионов"
11:19, 17 июля 2023
Казахстанские боксеры сразились на шоу "Ночь чемпионов"
Казахстанский боксер удивил соперника ударом на чемпионате мира-2025
06:20, 07 сентября 2025
Казахстанский боксер удивил соперника ударом на чемпионате мира-2025
Казахстанский тяжеловес задал планку на ЧМ по боксу
07:59, 11 сентября 2025
Казахстанский тяжеловес задал планку на ЧМ по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: