Казахстанский боксер сразится со скандальным олимпийским чемпионом из Узбекистана

Казахстанец Санатали Тольтаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, который проходит под эгидой IBA в Дубае, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в 1/8 финала казахстанец победил бразильца Кассио Сантоса Оливейру в весе до 67 кг единогласным решением судей.

В четвертьфинале Санатали встретится с олимпийским чемпионом-2024, победителем мирового первенства под эгидой World Boxing Асадхуджой Муйдинхуджаевым.

Легендарный узбекистанский боец имел проблемы в поединке с Арменом Машакаряном из Армении, выиграв раздельным решением. Один из судей "проголосовал" за Машакаряна 29:28.

Также Муйдинхуджаев в четвертьфинале сентябрьского чемпионата мира от World Boxing победил казахстанца Ертугана Зейнуллинова, но и это решение судей было крайне неоднозначным.

