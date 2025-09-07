Казахстанский боксер удивил соперника ударом на чемпионате мира-2025

В Ливерпуле (Англия) идет чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, чемпион Азии-2019 среди молодежи казахстанец Бейбарыс Жексен в 1/16 финала встретился в поединке с филиппинцем Жунмилардо Огайре.

Бой, прошедший в весовой категории до 60 кг, продлился все три раунда и завершился уверенной победой 23-летнего казахстанца единогласным решением судей (5:0).

В следующем круге Бейбарыс встретится с победителем пары Джейкоб Кассар (Австралия) – Сачин Сивач (Индия). Чемпионат мира 2025 года от World Boxing продлится с 4 по 14 сентября.

