#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Спорт

Казахстанский боксер удивил соперника ударом на чемпионате мира-2025

Бейбарыс Жексен, боксер, тренировки, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 06:20 Фото: Instagram/biibars_zh
В Ливерпуле (Англия) идет чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, чемпион Азии-2019 среди молодежи казахстанец Бейбарыс Жексен в 1/16 финала встретился в поединке с филиппинцем Жунмилардо Огайре.

Бой, прошедший в весовой категории до 60 кг, продлился все три раунда и завершился уверенной победой 23-летнего казахстанца единогласным решением судей (5:0).

В следующем круге Бейбарыс встретится с победителем пары Джейкоб Кассар (Австралия) – Сачин Сивач (Индия). Чемпионат мира 2025 года от World Boxing продлится с 4 по 14 сентября.

Ранее мы писали о том, что алматинская боксерша также прославила Казахстан на World Boxing.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Алматинская боксерша прославила Казахстан на World Boxing
Спорт
03:59, 07 сентября 2025
Алматинская боксерша прославила Казахстан на World Boxing
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: