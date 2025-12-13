Больше миллиона долларов: сколько заработали казахстанские боксеры на ЧМ в Дубае

Чемпионат мира по боксу под эгидой IBA, завершившийся сегодня, 13 декабря, в Дубае, принес сборной Казахстана не только медали, но и внушительные призовые, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет sportarena.kz.

В отличие от турниров под эгидой World Boxing, где денежные выплаты призерам не предусмотрены, IBA выплачивает призовые не только медалистам, но и участникам, дошедшим до стадии четвертьфиналов. Согласно регламенту соревнований, чемпионы мира получили по 300 тыс. долларов, финалисты – по 150 тыс., бронзовые призеры – по 75 тыс., а четвертьфиналисты – по 10 тыс. долларов.

Таким образом, чемпионы мира из Казахстана Сакен Бибосынов, Оразбек Асылкулов и Абылайхан Жусупов заработали по 300 тыс. долларов каждый. Серебряный призер Сабыржан Аккалыков получил 150 тыс. долларов. Бронзовые медалисты Ертуган Зейнуллинов и Темиртас Жусупов пополнили свой доход на 75 тыс. долларов каждый.

Боксеры, остановившиеся на стадии четвертьфинала – Санатали Тольтаев, Даниял Сабит, Серик Темиржанов и Нурлан Сапарбай – получили по 10 тыс. долларов.

В общей сложности казахстанские спортсмены заработали на чемпионате мира 1,24 млн долларов.