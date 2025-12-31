#Казахстан в сравнении
Спорт

ФИФА создала новую премию лучшим футболистам

Награды ФИФА, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 03:20 Фото: fifa
С 2026 года ФИФА в сотрудничестве со спортивным советом Дубая будет вручать новую премию вместо FIFA Best, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом вышла на сайте ФИФА.

"Начиная с 2026 года это мероприятие станет единственной официальной ежегодной церемонией награждения ФИФА, которая соберет самых влиятельных деятелей футбола со всего мира, отмечая лучших игроков, команды и достижения прекрасной игры за прошедший год", – говорится в сообщении.

Фото: Х/HamdanMohammed

ФИФА определяет лучшего футболиста года с 1991 года. Организация самостоятельно вручала награду до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с France Football и носил название "Золотой мяч ФИФА".

С 2016 года вручаются две награды:

  • по версии издания ("Золотой мяч");
  • по версии ФИФА (FIFA Best).

Последним обладателем премии FIFA Best, как лучший игрок 2025 года, стал французский форвард "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле.

17 декабря в Катаре французский "Пари Сен-Жермен" стал победителем Межконтинентального кубка-2025.

Фото Алия Абди
Алия Абди
