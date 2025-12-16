#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Спорт

Лучший теннисист Казахстана опубликовал совместное фото с известным актером

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 02:30 Фото: ФТК РК
11-я ракетка мира, 28-летний казахстанец Александр Бублик опубликовал в соцсетях совместное фото с народным артистом России Игорем Верником, сообщает Zakon.kz.

Помимо него, на фото запечатлены супруга Бублика и российский продюсер Данила Шарапов.

"Москва встретила красиво, шапка "Тайного города", – подписал фото Бублик, в Telegram.

В прошедшем сезоне-2025 Бублик завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

Также Александр добился лучшего для себя достижения на турнире "Большого шлема" – дошел до четвертьфинала "Ролан Гаррос".

Ранее стало известно, что четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" в парном разряде Ренне Стаббс сочла, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина будет одним из фаворитов на победу на Australian Open-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана ответил, как попасть в топ-10
04:30, 21 октября 2025
Лучший теннисист Казахстана ответил, как попасть в топ-10
Александр Бублик объяснил собственный прогресс в теннисе
05:40, 01 декабря 2025
Александр Бублик объяснил собственный прогресс в теннисе
Хорошо дома – Геннадий Головкин поделился первым фото после возвращения в Казахстан
22:29, 26 июля 2023
Хорошо дома – Геннадий Головкин поделился первым фото после возвращения в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: