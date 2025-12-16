Лучший теннисист Казахстана опубликовал совместное фото с известным актером

11-я ракетка мира, 28-летний казахстанец Александр Бублик опубликовал в соцсетях совместное фото с народным артистом России Игорем Верником, сообщает Zakon.kz.

Помимо него, на фото запечатлены супруга Бублика и российский продюсер Данила Шарапов.

"Москва встретила красиво, шапка "Тайного города", – подписал фото Бублик, в Telegram.

В прошедшем сезоне-2025 Бублик завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

Также Александр добился лучшего для себя достижения на турнире "Большого шлема" – дошел до четвертьфинала "Ролан Гаррос".

Ранее стало известно, что четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" в парном разряде Ренне Стаббс сочла, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина будет одним из фаворитов на победу на Australian Open-2026.