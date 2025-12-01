#АЭС в Казахстане
Александр Бублик объяснил собственный прогресс в теннисе

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 05:40 Фото: Instagram/atptour
11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик рассказал об улучшении собственных результатов в спорте, сообщает Zakon.kz.

За 2025 год Александр Бублик выиграл четыре турнира ATP 250, вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос" и обновил личный рекорд в рейтинге АТР.

"Я, наверное, совру, если скажу, что не изменил ничего. Но когда я говорил про изменения, я имел в виду не просто на неделю войти в топ-5 или топ-8, а стабильно там находиться. А для этого нужно полностью менять подход, чтобы вообще был шанс. В моем случае жизнь меня заставила, потому что я терял рейтинг", – признается спортсмен.

Как делится спортсмен в материале Sports.ru, он очень любит быть дома, и каждый раз ему тяжело уезжать от семьи.

"Был момент, когда я понимал, что, находясь в топ-80, я не буду просто продолжать играть – мне нужно зарабатывать, у меня есть амбиции. Этот момент, когда я был в районе 80-го места, я помню очень хорошо. Забавно, но это было в Турине, в том же отеле и даже в том же номере, где я потом жил на итоговом турнире. Тогда я сказал жене, что нужно попробовать. Если есть шанс, нужно постараться играть на максимум. Наверное, именно это сыграло мне на руку: я начал выигрывать тяжелые матчи просто потому, что оставался в игре. Команда даже запрещала мне где-то себя перегружать, чтобы сохранить баланс между жизнью и тренировками. Но даже сейчас я понимаю, что для следующего шага прежних усилий уже недостаточно", – вспоминает Бублик.

Ранее Бублик высказался о поражении Медведеву: "Самый важный матч я у него уже выиграл".

Аксинья Титова
