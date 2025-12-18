Какие призовые выплатят участникам группы и плей-офф ЧМ-2026 по футболу
Совет FIFA на проведение ЧМ-2026 выделил рекордные 727 миллионов долларов и эта сумма в два раза больше по сравнению с предыдущим мундиалем в Катаре.
Каждой сборной, независимо от ее результатов, гарантированно выдадут как минимум 10,5 миллионов.
The FIFA Council has approved a record-breaking 2026 World Cup financial contribution of $727m, 50% more than Qatar. It will be distributed to Participating Member Associations (PMAs).💰— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 17, 2025
$655m will be put towards prize money:
Champions: $50m
Runners-up: $33m
3rd place: $29m
4th… pic.twitter.com/JIPwesm8W3
Победитель предстоящего турнира получит денежный куш в размере 50 миллионов, команда-финалист заработает 33 млн.
Бронзовый призер увезет домой 29 млн, а сборная, занявшая четвертое обогатится на 27 млн. Четвертьфиналистам выплатят по 19 млн, участникам 1/8 финала – 15 млн долларов.
Командам, вышедшим в 1/16 финала, выдадут по 11 млн. Ну а те, кто не прошел в плей-офф, они дополнительно получат по девять миллионов.
Помимо всех этих сумм, каждой из 48-ми сборных еще переведут по 1,5 млн на подготовку к турниру.
На днях FIFA ввела в продажу дешевые билеты на ЧМ-2026 после недовольства фанатов.