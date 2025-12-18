#Казахстан в сравнении
Спорт

Какие призовые выплатят участникам группы и плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Футбол Призовые ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 09:57 Фото: pixabay
Международная федерация футбола (FIFA) выставит рекордные 727 млн долларов призовых для участников ЧМ-2026. Из этой суммы обладателю "золота" достанется 50 млн, а каждая из 48-ми сборной получит гарантированные 10,5 млн, сообщает Zakon.kz.

Совет FIFA на проведение ЧМ-2026 выделил рекордные 727 миллионов долларов и эта сумма в два раза больше по сравнению с предыдущим мундиалем в Катаре.

Каждой сборной, независимо от ее результатов, гарантированно выдадут как минимум 10,5 миллионов.

Победитель предстоящего турнира получит денежный куш в размере 50 миллионов, команда-финалист заработает 33 млн.

Бронзовый призер увезет домой 29 млн, а сборная, занявшая четвертое обогатится на 27 млн. Четвертьфиналистам выплатят по 19 млн, участникам 1/8 финала – 15 млн долларов.

Командам, вышедшим в 1/16 финала, выдадут по 11 млн. Ну а те, кто не прошел в плей-офф, они дополнительно получат по девять миллионов.

Помимо всех этих сумм, каждой из 48-ми сборных еще переведут по 1,5 млн на подготовку к турниру.

На днях FIFA ввела в продажу дешевые билеты на ЧМ-2026 после недовольства фанатов.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
