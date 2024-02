Стало известно, где пройдет финальный матч ЧМ-2026 по футболу

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Как сообщила пресс-служба FIFA, матч открытия мундиаля-2026 состоится 11 июня в Мехико (Мексика) на знаменитом стадионе "Ацтека", вместимость которого составляет 83 264 болельщика. А финал соревнований пройдет 19 июля в американском Нью-Джерси на арене "Мэтлайф Стэдиум", его смогут посетить 82 500 зрителей.

