Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стало известно, где пройдет финальный матч ЧМ-2026 по футболу

Где пройдет финальный матч ЧМ-2026 по футболу Фото: Instagram/MetLifeStadium
Международная федерация футбола (FIFA) назвала арену, где состоится решающий матч за "золото" мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Как сообщила пресс-служба FIFA, матч открытия мундиаля-2026 состоится 11 июня в Мехико (Мексика) на знаменитом стадионе "Ацтека", вместимость которого составляет 83 264 болельщика. А финал соревнований пройдет 19 июля в американском Нью-Джерси на арене "Мэтлайф Стэдиум", его смогут посетить 82 500 зрителей.

Матч за третье место ЧМ-2026 пройдет в Майами, на стадионе "Хард Рок Стэдиум" вместимостью 64 767 болельщиков.

Мировое первенство 2026 года проведут на территории трех стран: США, Канады и Мексики. На этом турнире впервые сыграют 48 сборных вместо стандартных 32. 

Действующий чемпион мира по футболу – команда Аргентины, которая в финале катарского ЧМ-2022 обыграла французов в серии пенальти 4:2 (основное время 3:3).

Ранее Аргентина в скандальном матче обыграла Бразилию в отборе на ЧМ-2026.

Читайте также

Шахмурат Муталип назначение
Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса
Власти Гонконга потребовали компенсацию за отсутствие Месси на матче
Власти Гонконга потребовали от "Интер Майами" компенсацию за отсутствие Месси на матче
Футбол Поражение Ливерпуля
"Ливерпуль" впервые проиграл в АПЛ с сентября 2023 года
Куандык Шынасилов
FIFA ЧМ-2022 Мексика США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: