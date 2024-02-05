Стало известно, где пройдет финальный матч ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (FIFA) назвала арену, где состоится решающий матч за "золото" мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщила пресс-служба FIFA, матч открытия мундиаля-2026 состоится 11 июня в Мехико (Мексика) на знаменитом стадионе "Ацтека", вместимость которого составляет 83 264 болельщика. А финал соревнований пройдет 19 июля в американском Нью-Джерси на арене "Мэтлайф Стэдиум", его смогут посетить 82 500 зрителей.

🏆 The #FIFAWorldCup 26 final will take place in New York New Jersey on 19 July 2026!#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Матч за третье место ЧМ-2026 пройдет в Майами, на стадионе "Хард Рок Стэдиум" вместимостью 64 767 болельщиков.



Мировое первенство 2026 года проведут на территории трех стран: США, Канады и Мексики. На этом турнире впервые сыграют 48 сборных вместо стандартных 32.

Действующий чемпион мира по футболу – команда Аргентины, которая в финале катарского ЧМ-2022 обыграла французов в серии пенальти 4:2 (основное время 3:3).

Ранее Аргентина в скандальном матче обыграла Бразилию в отборе на ЧМ-2026.