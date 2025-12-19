Объявлены место и время битвы футбольных грандов мира

Известный футбольный проект под названием "Финалиссима" на этот раз пройдет между сборными Аргентины и Испании. Матч лучшей сборной Европы и Южной Америки состоится 27 марта 2026 года в Катаре, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), победители Евро-2024 и Кубка Америки-2024 встретятся 27 марта в Дохе (Катар).

УЕФА и КОНМЕБОЛ также официально подтвердили место проведения и дату "Финалиссимы" 2026 года, где схлестнутся действующие чемпионы Европы и Южной Америки, соответственно.

Поединок за трофей пройдет на стадионе "Лусаил", где ранее проходил финал ЧМ-2022.

В первый раз "красная фурия" будет бороться за этот титул, который разыгрывался уже трижды. Первые два турнира, в 1985 и 1993 годах, которые назывались Кубком Артемио Франки, доставались Франции и Аргентине, соответственно.

После этого соревнования возобновились в 2022 году матчем между Аргентиной и Италией в Лондоне, в котором южноамериканцы были сильнее европейцев.

Сборная Испании подойдет к матчу против команды Лионеля Скалони не только в качестве действующих чемпионов Европы, но и занимая в настоящее время первое место в рейтинге FIFA. Последний официальный матч между этими командами состоялся 6 лет назад, когда они встретились в товарищеском матче в Мадриде, где Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1.

Эти сборные встречались между собой 14 раз и результаты у них равные: по шесть побед и две ничьих.

