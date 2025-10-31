Зачем Ангола платит 12 млн евро за товарищеский матч с чемпионами мира
По информации Z News, проведение этой встречи обойдется хозяевам поля в 12 млн евро и большая часть расходов связана с участием Лионеля Месси и других звезд аргентинской сборной. Товарищеская игра приурочена к 50-летию независимости Анголы.
Именно из-за приезда капитана "Интер Майами" увеличена стоимость контракта. Организаторы рассчитывают, что выход Месси на поле обеспечит полные трибуны и большой интерес к матчу не только внутри страны, но и за ее пределами.
Фото. Instagram/afaseleccion
А для Анголы это событие рассматривается как способ привлечь внимание к развитию футбола в стране и повысить престиж национальной команды.
С другой стороны, это выгодный маркетинговый ход. Матчи с участием Лионеля Месси традиционно вызывают ажиотаж и билеты распродаются за считанные часы, а телетрансляции собирают миллионы зрителей.
Фото. Instagram/afaseleccion
По некоторым расчетам, только за счет продаж прав на показ и рекламу хозяева могут вернуть половину суммы контракта.
Что касается победителей ЧМ-2022, то их тренер Лионель Скалони планирует использовать этот матч для проверки своего нового состава после того, как команда блестяще завершила отборочный цикл.
Тем временем главная звезда аргентинской дружины неделю назад закрыл вопрос о своей дальнейшей карьере в футболе.