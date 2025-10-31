Зачем Ангола платит 12 млн евро за товарищеский матч с чемпионами мира

В середине ноября в Анголе состоится товарищеский футбольный матч местной сборной и действующими победителями мирового первенства 2022 года – командой Аргентины, сообщает Zakon.kz.

По информации Z News, проведение этой встречи обойдется хозяевам поля в 12 млн евро и большая часть расходов связана с участием Лионеля Месси и других звезд аргентинской сборной. Товарищеская игра приурочена к 50-летию независимости Анголы.

Именно из-за приезда капитана "Интер Майами" увеличена стоимость контракта. Организаторы рассчитывают, что выход Месси на поле обеспечит полные трибуны и большой интерес к матчу не только внутри страны, но и за ее пределами.

Фото. Instagram/afaseleccion

А для Анголы это событие рассматривается как способ привлечь внимание к развитию футбола в стране и повысить престиж национальной команды.

С другой стороны, это выгодный маркетинговый ход. Матчи с участием Лионеля Месси традиционно вызывают ажиотаж и билеты распродаются за считанные часы, а телетрансляции собирают миллионы зрителей.

Фото. Instagram/afaseleccion

По некоторым расчетам, только за счет продаж прав на показ и рекламу хозяева могут вернуть половину суммы контракта.

Что касается победителей ЧМ-2022, то их тренер Лионель Скалони планирует использовать этот матч для проверки своего нового состава после того, как команда блестяще завершила отборочный цикл.

Тем временем главная звезда аргентинской дружины неделю назад закрыл вопрос о своей дальнейшей карьере в футболе.