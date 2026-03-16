Официально: "Финалиссимы" между сборными Аргентины и Испании не будет

Футбольный матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки, который должен был пройти 27 марта в Катаре, отменен из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию официально распространила пресс-служба УЕФА, добавив, что после долгих обсуждений между всеми сторонами и из-за текущей политической ситуации в регионе было принято решение об отмене "Финалиссимы".

"С твердой решимостью спасти важный матч, несмотря на понятные трудности переноса столь значимой игры в крайне сжатые сроки, УЕФА рассматривал другие возможные альтернативы, но каждая из них в конечном итоге оказалась неприемлемой для Ассоциации футбола Аргентины". Заявление УЕФА

Первым возможным вариантом было проведение этого матча на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" в первоначальную дату с равным количеством болельщиков на трибунах (50 на 50). Но Аргентина не захотела играть на арене "Реала".

Второй вариант предусматривал проведение "Финалиссимы" из двух поединков, один из которых был запланирован в Буэнос-Айресе. Но и этот вариант также был отклонен аргентинцами.

К этому часу КОНМЕБОЛ и Ассоциация футбола Аргентины (AFA) тоже вышла с заявлением о причинах отмены Финалиссимы-2026 между этими сборными.

"После нашего отказа о проведении матча в Мадриде и Катаре поступило предложение провести матч на нейтральной территории, в Италии, 27 марта. Мы согласились, но на 31 марта, но эта дата не устроила УЕФА, и в итоге "Финалиссима" была отменена. Глубоко сожалеем, что предпринятые усилия для проведения этого матча на нейтральной территории реализовать не удалось". Заявление сборной Аргентины

Вся эта история с переносами и переговорами началась в первых числах марта, когда Катарская футбольная ассоциация объявила о переносе всех футбольных турниров, разных соревнований и матчей на некоторый период из-за известных причин.