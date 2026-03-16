#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Официально: "Финалиссимы" между сборными Аргентины и Испании не будет

Футбол Отмена Финалисимы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 11:17 Фото: pixabay
Футбольный матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки, который должен был пройти 27 марта в Катаре, отменен из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию официально распространила пресс-служба УЕФА, добавив, что после долгих обсуждений между всеми сторонами и из-за текущей политической ситуации в регионе было принято решение об отмене "Финалиссимы".

"С твердой решимостью спасти важный матч, несмотря на понятные трудности переноса столь значимой игры в крайне сжатые сроки, УЕФА рассматривал другие возможные альтернативы, но каждая из них в конечном итоге оказалась неприемлемой для Ассоциации футбола Аргентины".Заявление УЕФА

Первым возможным вариантом было проведение этого матча на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" в первоначальную дату с равным количеством болельщиков на трибунах (50 на 50). Но Аргентина не захотела играть на арене "Реала".

Второй вариант предусматривал проведение "Финалиссимы" из двух поединков, один из которых был запланирован в Буэнос-Айресе. Но и этот вариант также был отклонен аргентинцами.

К этому часу КОНМЕБОЛ и Ассоциация футбола Аргентины (AFA) тоже вышла с заявлением о причинах отмены Финалиссимы-2026 между этими сборными.

"После нашего отказа о проведении матча в Мадриде и Катаре поступило предложение провести матч на нейтральной территории, в Италии, 27 марта. Мы согласились, но на 31 марта, но эта дата не устроила УЕФА, и в итоге "Финалиссима" была отменена. Глубоко сожалеем, что предпринятые усилия для проведения этого матча на нейтральной территории реализовать не удалось".Заявление сборной Аргентины

Вся эта история с переносами и переговорами началась в первых числах марта, когда Катарская футбольная ассоциация объявила о переносе всех футбольных турниров, разных соревнований и матчей на некоторый период из-за известных причин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: