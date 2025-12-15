ПСЖ узнал соперника по финалу Межконтинентального кубка по футболу

17 декабря на футбольном стадионе города Эр‑Райян (Катар) состоится финальный поединок за Межконтинентальный кубок, где встретятся французский ПСЖ и "Фламенго" из Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Луиса Энрике прибыли на место проведения предстоящего матча накануне после выездной победы над "Метцом" в Лиге 1 (3:2).

Что касается бразильского коллектива, то они уже немного ранее опробовали катарское поле полуфинальной встречей данного турнира, где обыграли "Пирамидс" (Египет) со счетом 2:0.

А вот "парижане" вступают в бой только с финала Межконтинентального кубка на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА.

Действующим победителем этих соревнований является самый титулованный клуб планеты – мадридский "Реал", который год назад разгромил мексиканскую "Пачуку" (3:0).