Стало известно, сколько призовых заработал Александр Бублик в 2025 году
Фото: Instagram/atptour
ATP опубликовала рейтинг теннисистов по общим призовым, заработанным за сезон-2025. Данные приведены с учетом распределения бонусного пула, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, лидером стал испанский теннисист и первая ракетка мира Карлос Алькарас (21,4 млн долларов).
Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик в 2025 году заработал порядка 3 млн долларов (1,5 млрд тенге).
- 1. Карлос Алькарас (Испания) – 21 354 778 долларов;
- 2. Янник Синнер (Италия) – 19 120 641 долларов;
- 3. Александр Зверев (Германия) – 7 468 230 долларов;
- 4. Алекс де Минаур (Австралия) – 6 666 087 долларов;
- 5. Лоренцо Музетти (Италия) – 6 345 640 долларов;
- 6. Тэйлор Фриц (США) – 5 938 539 долларов;
- 7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 5 820 031 долларов;
- 8. Бен Шелтон (США) – 5 672 734 долларов;
- 9. Новак Джокович (Сербия) – 5 140 175 долларов;
- 10. Каспер Рууд (Норвегия) – 3 971 374 долларов;
- …
- 18. Александр Бублик (Казахстан) – 3 084 445 долларов.
В 2025 году Александр Бублик выиграл четыре титула уровня АТР, а также обновил свой личный рекорд в рейтинге АТР (11 место).
Ранее мы сообщали о том, что Елена Рыбакина вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира.
