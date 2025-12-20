Елена Рыбакина вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира

В конце каждого года финансовые эксперты подсчитывают доход ведущих спортсменов планеты. Среди женщин-атлетов в 2025 году больше всех заработала американка Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, где нашлось место и для нашей теннисистки Елены Рыбакиной.

Лидер женской сборной Казахстана по своим доходам значительно уступает третьей ракетке мира – Кори Гауфф, которая в этом году обогатилась на 33 млн долларов, из низ 8 млн призовых, а 25 млн – это маркетинговые доходы.

В списке богатых спортсменок планеты Рыбакина делит 8-9 место с японкой Наоми Осака. У обеих по 12,5 млн долларов, а Елена свои 8,5 млн заработала в качестве призовых, остальные 4 достались от побочных доходов, в основном это реклама.

Нужно подчеркнуть, что в обновленном рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года в топ-10 находятся аж восемь теннисисток и две гольфистки.

Помимо Кори Гауфф в призовой тройке данного списка находятся Арина Соболенко – 30 млн (15/15) и Ига Швёнтек – 25,1 млн (10,1/15).

Ну и нельзя не отметить последнее финансовое достижение Елены Рыбакиной, когда она заработала самый высокий призовой фонд в истории тенниса как среди мужчин, так и среди женщин.