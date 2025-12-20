#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Елена Рыбакина вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира

Теннис Высокооплачиваемая Спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 12:07 Фото: Instagram/LenaRybakina
В конце каждого года финансовые эксперты подсчитывают доход ведущих спортсменов планеты. Среди женщин-атлетов в 2025 году больше всех заработала американка Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, где нашлось место и для нашей теннисистки Елены Рыбакиной.

Лидер женской сборной Казахстана по своим доходам значительно уступает третьей ракетке мира – Кори Гауфф, которая в этом году обогатилась на 33 млн долларов, из низ 8 млн призовых, а 25 млн – это маркетинговые доходы.

В списке богатых спортсменок планеты Рыбакина делит 8-9 место с японкой Наоми Осака. У обеих по 12,5 млн долларов, а Елена свои 8,5 млн заработала в качестве призовых, остальные 4 достались от побочных доходов, в основном это реклама.

Нужно подчеркнуть, что в обновленном рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года в топ-10 находятся аж восемь теннисисток и две гольфистки.

Помимо Кори Гауфф в призовой тройке данного списка находятся Арина Соболенко – 30 млн (15/15) и Ига Швёнтек – 25,1 млн (10,1/15).

Ну и нельзя не отметить последнее финансовое достижение Елены Рыбакиной, когда она заработала самый высокий призовой фонд в истории тенниса как среди мужчин, так и среди женщин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
10:02, 07 декабря 2023
Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
09:40, 05 декабря 2024
Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Елена Рыбакина вошла в топ-5 по призовым за сезон
09:59, 08 ноября 2023
Елена Рыбакина вошла в топ-5 по призовым за сезон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: