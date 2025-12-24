Казахстанка стала лучшей дзюдоисткой мира по итогам 2025 года

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завершила спортивный сезон 2025 года на первой строчке мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 декабря сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.

Отмечается, что последним стартом сезона стал турнир серии Grand Slam в Токио, в котором сборная Казахстана участия не принимала. Тем не менее это не помешало Абибе Абужакыновой сохранить лидерство в своей весовой категории.

По итогам года в активе казахстанской спортсменки 5096 рейтинговых очков, что позволяет ей уверенно занимать первое место в весе до 48 килограммов.

Другим представителям сборной Казахстана не удалось войти в топ-10 мирового рейтинга. Ближе всего к десятке сильнейших оказались Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), которые завершили сезон на 14-й позиции.

В 2025 году Абиба Абужакынова также добилась значительного успеха на международной арене, завоевав серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо в Будапешт.

